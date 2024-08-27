Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Bakal Umumkan Nama Paslon Pilkada Jakarta, Jatim dan Jabar Besok

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |13:11 WIB
PDIP Bakal Umumkan Nama Paslon Pilkada Jakarta, Jatim dan Jabar Besok
PDIP umumkan paslon yang diusung pada 3 Pilkada besok
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berencana mengumumkan gelombang keempat Calon Kepala Daerah (Cakada) atau Calon Wakil Kepala Daerah (Cawakada) pada. Rabu, 28 Agustus 2024, besok.

Tiga pasangan calon yang bakal diumumkan PDIP yakni untuk Pilkada Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Timur (Jatim). Di mana, PDIP belum mengumumkan secara resmi Cagub maupun Cawagub di tiga provinsi tersebut.

"Kemungkinan besok akan ada pengumuman gelombang IV cakada/cawakada untuk 40 daerah terakhir termasuk propinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jakarta," kata Juru Bicara PDIP, Chico Hakim saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Selasa (27/8/2024).

Untuk diketahui, pendaftaran pasangan cakada/cawakada sudah mulai resmi dibuka pada Selasa hingga Kamis (27 - 29 Agustus 2024). Dengan demikian, ada waktu tiga hari untuk partai-partai mengusung dan memberikan dukungan kepada cakada/cawakada.

Sejauh ini, sudah ada pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang mencalonkan untuk maju di Pilgub Jakarta. RK - Suswono didukung oleh partai koalisi yang tergabung dalam KIM Plus. Sementara Dharma - Kun, maju lewat jalur independen.

 

