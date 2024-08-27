Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diusung Golkar di Pilkada Banten, Airin: Politik Dinamis, Ini Rumah Saya

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |13:14 WIB
Diusung Golkar di Pilkada Banten, Airin: Politik Dinamis, Ini Rumah Saya
Airin Rachmi Diany. (Foto: Okezone/Binti Mufarida)
JAKARTA - Airin Rachmy Diany dan Ade Sumardi resmi diusung Partai Golkar untuk Pilkada Banten 2024. Dengan dukungan ini, maka Golkar batal mengusung Andra Soni dan Dimyati Natakusumah.

Airin pun menegaskan bahwa dukungan itu membuktikan bahwa politik dinamis. "Politik dinamis yang selalu saya sampaikan," ucap Airin di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Airin pun mengatakan bahwa Golkar merupakan rumah yang telah dia tempati selama menjadi politisi. Apalagi, Airin merupakan politisi yang dilahirkan oleh Partai Golkar.

“Saya selalu meminta mudah-mudahan ada keajaiban, pertolongan dan kemudahan yang Allah berikan, sehingga B1-KWK tetap diberikan kepada saya sebagai kader Partai Golkar, karena saya merasakan bahwa Partai Golkar ini adalah rumah saya," katanya.

Airin bersyukur banyak yang mendukung pencalonannya dengan Ade Sumardi yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP).

"Pada saat kemarin, deklarasi ya Pak Ade ya, kita juga bersyukur, Alhamdulillah, banyak yang sudah memberikan doa-doa yang terbaik untuk saya dan Pak Ade baik dalam proses untuk menuju kependaftaran," ujarnya.

Airin pun meminta dukungan karena ada proses panjang yang harus dilalui, mulai dari pendaftaran, tahapan untuk penentuan dan penetapan calon, kampanye, hingga pemungutan suara di tanggal 27 November 2024.

 

