HOME NEWS NASIONAL

JUNGKIR BALIK, MENUJU PILKADA JAKARTA! Malam Ini Pukul 18.30 WIB di Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono, Refly Harun, Rocky Gerung dan Narasumber Kredibel Lainnya hanya, Live Hanya di iNews

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |16:53 WIB
JUNGKIR BALIK, MENUJU PILKADA JAKARTA! Malam Ini Pukul 18.30 WIB di Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono, Refly Harun, Rocky Gerung dan Narasumber Kredibel Lainnya hanya, Live Hanya di iNews
JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta selalu dinanti oleh masyarakat, tidak hanya warga di Ibu Kota, tetapi juga di seluruh penjuru Indonesia. Sebagai salah satu kota terbesar di negara ini, Jakarta berperan sebagai barometer politik nasional, dengan pemilihan yang selalu sarat dengan dinamika yang memicu ketegangan. Dari persaingan ketat antar partai hingga strategi cerdik para calon, perjalanan menuju kursi Gubernur DKI Jakarta kali ini benar-benar dipenuhi liku dan tantangan.

Malam Ini dalam episode terbaru Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono, Adian Napitupulu,  Refly Harun dan para narasumber kredibel lainnya, akan membahas secara tuntas “Jungkir Balik Menuju Pilkada Jakarta”.

Sejak awal, Pilkada Jakarta 2024 telah menarik perhatian banyak pihak. Tidak hanya karena posisi gubernur Jakarta yang strategis, tetapi juga karena pemilihan kali ini akan menjadi pertarungan antara kandidat-kandidat dengan latar belakang yang beragam dan kekuatan politik yang merata. Beberapa tokoh nasional telah menyatakan kesiapannya untuk maju, termasuk mereka yang memiliki rekam jejak kuat dalam pemerintahan dan politik. Para kandidat tersebut tidak hanya berasal dari partai besar, tetapi juga dari koalisi partai-partai kecil yang berharap bisa meraup suara dari berbagai segmen masyarakat.

Setiap calon tentu saja tidak tinggal diam dalam menghadapi persaingan yang ketat ini. Manuver politik pun dilakukan, mulai dari membentuk koalisi hingga menyiapkan program-program yang dianggap bisa menarik simpati masyarakat. Tidak hanya itu, dukungan dari tokoh masyarakat dan influencer juga menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan popularitas calon di mata pemilih. Nah, penasaran bagaimana para pakar membahas soal pilkada Jakarta?

Jangan Lewatkan Rakyat Bersuara “Jungkir Balik Menuju Pilkada Jakarta” bersama para narasumber, Adian Napitupulu-Politisi Pdip, Rocky Gerung-Akademisi, Refly Harun-Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Qodari-Pengamat Politik, Andi Asrun-Pakar Hukum Tata Negara, Silfester matutina-Ketum Solidaritas merah putih,  ⁠Machica mochtar-Ibunda Iqbal Ramadhan, ⁠Iqbal Ramadhan-Mahasiswa Peserta Aksi, Pukul 18.30 WIB, Live hanya di INews.

(Awaludin)

      
