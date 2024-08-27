PDIP Tepis Isu Ada Perjanjian Politik dengan Anies

JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menegaskan, keberadaan Anies Baswedan di kantor DPP PDIP pada Senin 27 Agustus 2024 murni dalam rangka silaturahmi. Ia menepis isu adanya pembahasan perjanjian politik soal Pilkada Jakarta 2024.

"Enggak, orang silaturahim kok urusannya politik. Murni silaturahmi, tidak ada kesepakatan politik," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Said pun angkat bicara soal beredarnya foto Anies dan elite PDIP tengah membawa selembar kertas yang disebut dokumen yang ditandatangani kedua belah pihak. Kata Said, dalam silaturahmi ada sebuah pembahasan merupakan hal yang wajar jika masing-masing pihak saling mencatat.

"Itu kan bukan kumpulan kertas kesepakatan. Bagaimana mungkin sekelas saya, sekelas Pak Baskara kemudian membuat kesepakatan dengan Mas Anies," ujarnya.

Anies Baswedan sebelumnya dikabarkan bakal diusung PDIP menjadi Bakal Calon Gubernur Jakarta. Ia akan disandingkan dengan kader PDIP, Rano Karno yang menjadi Calon Wakil Gubernur.

Namun, kabar tersebut menguap seiring PDIP tak mengumumkan pasangan calon yang diusung di Pilkada Jakarta pada Senin 26 Agustus 2024. Malah nama Pramono Anung yang mencuat sebagai Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP.

(Arief Setyadi )