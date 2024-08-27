Hubungan Jokowi dan Prabowo Dikabarkan Retak, Istana: Bagian dari Bunga-Bunga Demokrasi

JAKARTA - Istana buka suara terkait kabar keretakan hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto usai tidak disahkannya revisi Undang-Undang Pilkada. Istana menyebut isu tersebut merupakan bagian dari bunga-bunga demokrasi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi membantah kabar retaknya hubungan Presiden Jokowi dengan Prabowo. Dia memastikan, saat ini keduanya masih terlihat mesra.

"Tidak benar sama sekali, Pak Prabowo sebagai Presiden elect, dengan Pak Jokowi sebagai Presiden yang masih menjabat hari ini hubungannya sangat baik, sangat mesra," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

"Dan kalau ada isu-isu di luar buat kita itu mungkin bagian dari bunga-bunga demokrasilah. Ya kadang-kadang kan kalau tidak ada isu tidak hangat politik kita, kira-kira seperti itu," jelasnya.