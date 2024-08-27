Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaksa KPK Minta MA Tolak PK Mardani Maming, MAKI: Dalilnya Lemah!

Fauzan Heru Syahputra , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |17:29 WIB
Jaksa KPK Minta MA Tolak PK Mardani Maming, MAKI: Dalilnya Lemah!
Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Jaksa KPK Greafik Lioserte meminta agar Mahkamah Agung (MA) menolak PK yang diajukan diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming. Mantan Bendum PBNU itu terseret korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dalam permohonan PK itu, salah satu dalil yang digunakan Mardani H Maming adalah kekhilafan majelis hakim. Terkait putusan kasus korupsi IUP Tanah Bumbu yang merugikan negara Rp104,3 miliar periode 2014-2020.

“Kami berkesimpulan tidak terdapat satu pun alasan yang dijadikan sebuah dasar untuk menyatakan bahwa putusan hakim telah terdapat kekhilafan. Baik putusan majelis di tingkat pertama, banding maupun kasasi,” kata Greafik, beberapa waktu lalu.

Demikian pula adanya pertentangan PKPU yang diajukan sebagai dalil lain, menurut Greafik sangat lemah. Karena, majelis hakim tidak terikat dengan perkara sebelumnya.

Selanjutnya, Greafik meyakini bahwa keterangan ahli yang dihadirkan pemohon tidak cukup membuktikan kekhilafan yang nyata dalam putusan korupsi Mardani H Maming. Sehingga, pihaknya meminta agar putusan PK yang diajukan Mardani H Maming justru menguatkan putusan sebelumnya yaitu penjara 12 tahun, serta uang pengganti kerugian negara Rp110 miliar.

“Kami meminta Mahkamah Agung RI yang memeriksanya dan mengadili perkara PK untuk menguatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, dan menolak permohonan PK yang diajukan oleh pemohon,” kata Greafik.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman sepakat dengan pernyataan Jaksa KPK Greafik Lioserte tersebut karena dalilnya lemah.

"Memang layaknya ditolak karena memori PK yang diajukan Mardani Maming hanya mengulang-ulang cerita lama yang sudah dibahas dalam sidang-sidang sebelumnya,"ujar Boyamin, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
