Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Minta Polisi Segera Bebaskan Pendemo Tolak RUU Pilkada

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |19:42 WIB
Jokowi Minta Polisi Segera Bebaskan Pendemo Tolak RUU Pilkada
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para pendemo yang masih ditahan agar segera dibebaskan. Diketahui, ratusan orang ditangkap saat demo tolak RUU Pilkada, beberapa waktu lalu.

Jokowi menegaskan, bahwa penyampaian pendapat dan aspirasi menjadi suatu hal yang baik bagi negara demokrasi seperti Indonesia.

"Dan ini kemarin kemarin kan ada demo, untuk pendemo yang masih ditahan saya harap juga bisa segera dibebaskan," kata Jokowi dalam keterangannya yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (27/8/2024).

"Negara kita Indonesia ini adalah negara demokrasi, penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat ini adalah hal yang baik dalam demokrasi," lanjut Jokowi.

Jokowi juga menghormati dan menghargai pihak-pihak yang melakukan aksi penyampaian pendapat baik mahasiswa ataupun masyarakat sipil. Dirinya hanya berpesan agar penyampaian aksi dilakukan secara tertib.

"Dan saya sangat menghargai itu, saya sangat menghormati itu. Dan saya titip hanya saya titip mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai. Sehingga tidak merugikan, tidak menganggu aktivitas warga lainnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menerima 51 pengaduan terkait pencarian anggota keluarga pada aksi penolakan RUU Pilkada di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8). Pengaduan tersebut berasal dari keluarga hingga rekan massa aksi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/337/3055953/ruu_pilkada-aBSJ_large.jpg
Kronologi Anak Machica Mochtar Merasa Dilecehkan Usai Diminta Lepas Celana oleh Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/338/3055745/anak_machica_mochtar_dapat_kekerasan_dari_oknum_aparat_saat_demo_tolak_ruu_pilkada-SG2w_large.jpg
3 Fakta Anak Machica Mochtar Dapat Kekerasan dari Oknum Aparat saat Demo Tolak RUU Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/337/3055402/ruu_pilkada-pBGs_large.jpg
Anaknya Alami Kekerasan dan Pelecehan saat Demo RUU Pilkada, Machica Mochtar: Kita Ikhlas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/337/3055064/jokowi-Ma3T_large.jpg
Heboh Isu Jokowi dan Prabowo Pecah Kongsi Usai RUU Pilkada Batal Disahkan, Ini Kata Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054073/demo_ruu_pilkada-EeAg_large.jpg
Tokoh Bangsa Sampaikan Tiga Kesimpulan Sikapi Gerakan Penolakan Revisi UU Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3053960/ruu_pilkada-XRoQ_large.jpg
Dihujat Usai Pamer Foto Bareng Gibran dan Zulhas, Raffi Ahmad Kini Ngaku Dukung Putusan MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement