Kunjungi Serbia, Ketua DPR Ditunjukkan Surat Korespondensi Bung Karno dengan Presiden Tito

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Serbia, salah satu negara pecahan Yugoslavia yang berada di Eropa Tengah. Dalam kunjungannya itu, Puan diperlihatkan surat korespendensi yang dituliskan Bung Karno dengan Presiden Republik Federal Sosialis Yugoslavia Josip Broz Tito.

Adapun kedatangan Puan ke Serbia dilakukan dalam rangka pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Nasional Serbia, Ana Brnabic. “Serbia merupakan salah satu mitra penting bagi Indonesia di kawasan Balkan, dan juga karena hubungan kedua negara memiliki nilai sejarah yang tinggi,” kata Puan di awal pertemuan, Selasa (27/8/2024).

Dalam kunjungan kerjanya ke Serbia, Puan datang bersama sejumlah anggota DPR antara lain Wakil Ketua BKSAP Gilang Dhiela Fararez, dan anggota DPR Komisi X Vanda Sarundajang. Ia pun berterima kasih atas undangan Parlemen Serbia kepada delegasi DPR dalam rangka meningkatkan kerja sama kedua negara.

"Mewakili DPR, saya menyampaikan selamat kepada Yang Mulia Ibu Ana Brnabic yang telah terpilih menjadi Ketua Majelis Nasional Serbia pada 20 Maret 2024. Saya meyakini, pertemuan kita hari ini dapat berkontribusi untuk memperkuat kerja sama Indonesia dan Serbia," tuturnya.

Puan menjelaskan, hubungan Indonesia dan Serbia yang memiliki nilai sejarah tinggi menjadi pendukung kokoh kerja sama kedua negara di berbagai bidang saat ini. Hubungan diplomatik RI-Serbia dimulai tahun 1954 di mana saat itu Serbia masih tergabung dalam Republik Federasi Rakyat Yugoslavia. Tahun ini Indonesia dan Serbia memperingati 70 tahun hubungan bilateral.

"Hal ini karena hubungan erat antara Presiden pertama Indonesia Ir. Sukarno dengan Presiden Josip Broz Tito," sebut Puan.

Indonesia dan Serbia (sebelumnya Yugoslavia) diketahui merupakan 2 dari 5 negara pendiri Gerakan Non Blok (GNB) yang diawali melalui Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955. Puan menceritakan, Sukarno telah berkunjung ke Belgrade sebanyak 6 kali dan selalu mendapat sambutan meriah.

"Hubungan erat antara Presiden Josip Broz Tito dan Presiden Sukarno di masa lalu dapat menjadi pendorong bagi kita untuk menjaga persahabatan kedua negara," ujarnya.