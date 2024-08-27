Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,2 Guncang Sumbawa Barat NTB

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |20:56 WIB
Gempa M3,2 Guncang Sumbawa Barat NTB
Gempa Sumbawa Barat (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa (27/8/2024) sekira pukul 19.05 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 9.14 Lintang Selatan - 116.99 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.2, 27-Aug-2024 19:05:07WIB, Lok:9.14LS, 116.99BT (45 km Tenggara SUMBAWABARAT-NTB), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
