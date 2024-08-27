Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rocky Gerung soal Hubungan Jokowi-Prabowo: Buat Apa Mengadu Domba Sesuatu yang Sudah Retak

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |21:08 WIB
Rocky Gerung soal Hubungan Jokowi-Prabowo: Buat Apa Mengadu Domba Sesuatu yang Sudah Retak
Rocky Gerung di acara iNews
JAKARTA - Akademisi dan pengamat politik, Rocky Gerung menilai, keretakan hubungan antara Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan sunnatullah.

Rocky menjelaskan, pada dasarnya setiap ada yang datang maka pastilah ada yang pergi.

"Setiap in coming selalu ada yang out going, itu dasarnya," ucap Rocky saat hadir di acara Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono di iNewes, Selasa (27/8/2024).

"Prabowo in coming, Jokowi out going. Ya pasti kimianya lepas. Kan ga mungkin yang in coming itu masih nempel pada yang out going," tambahnya.

Rocky mengatakan, bahwa isu keretakan Prabowo dan Jokowi ini adalah sesuatu yang masuk akal bahkan sudah menjadi ketetapan Tuhan.

"Bukan sekedar logis itu sunnatullah," tegasnya.

Oleh karena itu, Rocky menegaskan, bahwa isu tersebut bukanlah untuk mengadu domba kedua tokoh tersebut.

"Buat apa diadu domba sesuatu yang sudah retak. Kan retak itu artinya potensi untuk lepas. Adu domba apalagi, udah mau lepas ngapain diadu domba," ungkapnya.

 

