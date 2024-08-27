Kantongi Dukungan 11 Parpol, Melki-Johni Daftar Pertama di Pilgub NTT

KUPANG - Melkiades Laka Lena dan Johanis Asadoma (Melki-Johni) langsung tancap gas mendaftarkan diri pada hari pertama pendaftaran Pilgub NTT di KPU Provinsi setempat, Selasa (27/8/2024). Paslon Melki-Johni mengantongi dukungan sebanyak 11 partai politik (parpol).

Keduanya mantap mendatangi KPU Provinsi NTT dan mendaftarkan diri sebagai pasangan yang siap bertarung di Pilkada 2024.

Melki-Johni tiba di kantor KPU NTT sekira pukul 10.00 WITA. Kedatangan pasangan ini disambut hangat Ketua KPU NTT Jemris Fointuna dan Ketua Bawaslu NTT Nonato da Purificacao Sarmento.

Bakal Calon Gubernur NTT Melkiades Laka Lena mengatakan, tekad pasangan Melki-Johni maju ke kontestasi Pilgub NTT 2024 sedikitnya didukung sebanyak 11 parpol. "Saya dengan Pak Johni dan 11 partai yang hadir di sini. Banyak di antara mereka yang hadir karena faktor pertemanan dan kedekatan. Dekat dengan apa yang mau kita kerjakan buat NTT," ucap Melki usai pendaftaran.

Adapun belasan partai pengusung-pendukung Melki-Johni di Pilgub NTT 2024 di antaranya Golkar, Gerindra, Perindo, PAN dan Demokrat. Enam lainnya PSI, PPP, Garuda, Gelora, Prima dan PKN. Proses pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disadari Melki sudah dimulai sejak pendaftaran. Dirinya berpesan agar seluruh kader partai pendukung, simpatisan, serta masyarakat siap mengontrol seluruh proses Pilkada ke depan dengan tenang dan damai.

"Kita ingin Pilkada kali ini dirayakan dengan gembira dan menjadi pesta rakyat yang sebenarnya. Kami pastikan bahwa koalisi kami akan melalui semua proses ini dengan tenang dan damai," ujarnya.