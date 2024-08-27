Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Singgung Masa Lalu Surya Paloh dan Anies: Sekarang Kita Bersatu

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |21:46 WIB
Prabowo Singgung Masa Lalu Surya Paloh dan Anies: Sekarang Kita Bersatu
Prabowo Subianto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Terpilih Pemilu 2024, Prabowo Subianto, menghadiri penutupan Kongres III Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (27/8/2024) malam.

Berdasarkan pantauan, Prabowo tiba bersama rombongan Partai Gerindra pada pukul 19.00 WIB. Dia langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, untuk sama-sama menuju ruang utama.

Dalam kesempatan itu, Prabowo diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidatonya. Sejumlah hal disampaikan dengan penuh semangat lantaran masih dalam momen perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-79 di Agustus ini. Tak hanya itu, Prabowo juga menyampaikan salam persatuan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Saya ini sedih kalau kita punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin. Bagaimana prestasi yang dipimpin pak Jokowi mengagumkan banyak negara, di mana negara bisa menjaga inflasi 2/5 persen, di mana? Dan ini bukan prestasi yang jatuh dari langit," ujar Prabowo Subianto dalam pidatonya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
