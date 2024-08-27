Gempa M 4,5 Guncang Kolaka Sultra

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo 4,5 melanda Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Selasa (27/8/2024) pukul 01.28 WIB. Belum diketahui dampak dari gempa tersebut.

BMKG melaporkan bahwa episenter gempa berada di titik koordinat 3,92 Lintang Selatan dan 121,39 Bujur Timur. Pusat gempa tepatnya di sekitar 26 kilometer arah barat laut Kolaka pada kedalaman 10 Km.

"#Gempa Mag:4.5, 27-Aug-2024 01:28:43WIB, Lok:3.92LS, 121.39BT (26 km BaratLaut KOLAKA-SULTRA), Kedlmn:10 Km #BMKG," begitu laporan BMKG di akun media sosialnya resminya di X @infoBMKG.

BMKG menyebut informasi data belum stabil lantaran bisa berubah berjalannya waktu.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," lanjutnya.





(Salman Mardira)