Daftar Lengkap Nama 106 Anggota DPRD DKI Jakarta 2024-2029 yang Baru Dilantik

JAKARTA - Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 sudah dilantik sebagai anggota dewan dan diambil sumpah jabatan di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin 26 Agustus 2024. Legislator paling banyak berasal dari PKS, disusul PDIP, Gerindra, dan NasDem.

Pelantikan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3395 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian.

Rapat Paripurna Pelantikan dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Pengambilan sumpah jabatan dipimpin oleh Pejabat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Dr. Artha Theresia S.H,. M.H.

"Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945," ucap Artha diikuti ratusan anggota dewan terpilih.

"Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan menjalankan dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tambahnya.

Selanjutnya prosesi penandatangan berita acara serta penyematan pin anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta 2024-2029.

Berikut daftar nama 106 anggota DPRD DKI Jakarta 2024-2029 ;

- PKS

Muhammad Hasan Abdilah

H Ismail S.Pd., M.H.

Suhud Alynudin, S.I.P., M.Sc.

K.H. M. Subki, Lc.

Drs. H. M. Taufik Zoelkifli, M.M.

H. Ghozi Zulazmi, S.I.P.

Dr. H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., M.Α.

H. Nasdiyanto

Drs. K.H. Muhammad Thamrim, M.Μ.

Muhammad Alfatih, S.Ak.

Drs. H. Khoirudin, M.Si.

Hj. Zahrina Nurbaiti, S.Sos, S.Sos.I, Μ.Μ.

HJ. Nabilah Aboe Bakar Alhabsy, M.Si.

H. Achmad Yani, S.I.P., M.Pd.

H. Ade Suherman, S.Kom

Hj. Solikhah, S.Sos.I.

H. Abdul Aziz, S.Kom, S.Si.

Hj. Inad Luciawaty, S.E.

- PDIP

Wa Ode Herlina, S.I.Kom, M.M.

Pandapotan Sinaga, S.E., M.M.

Agustina Η. (Τina Τoon)

Jhonny Simanjuntak, S.H.

Hj. Ida Mahmudah

Brando Susanto

Dwi Rio Sambodo, S.E., M.M.

Pantas Nainggolan, S.H., M.M.

Ir. Manuara Siahaan

Chicha Koeswoyo

Hj. Yuke Yurike, S.T., Μ.Μ.

Lauw Siegvrieda

Hilda Kusuma Dewi

Ima Mahdiah

Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si.

- Gerindra

H. Nuchbatillah, SH

dr. Dian Pratama, Sp.OG.

Anggi Arando Siregar

Alief Bintang Haryadi

Adnan Taufiq

Ali Hakim Lubis, S.H.

Ryan Kurnia Ar Rahman, S.E., S.Kom.

Setyoko

Ir. H. Wahyu Dewanto, S.H., M.Н.

Nurhasan, S.E., M.M.

Inggard Joshua, S.E.

Hj. Rany Mauliani

Yudha Permana

Hj. Jamilah Abdul Gani, S.H., M.Kn.

- NasDem

Riano P. Ahmad

H. Muhammad Idris

H. Imamuddin

Mohamad Ongen Sangaji, S.H.

Fatimah Tania Nadira Alatas

Raden Gusti Arief Yulifard

Wibi Andrino, S.H., M.Н.

Nova Harivan Paloh

Gias Kumari Putra, S.H.

Jupiter, S.E., M.M.