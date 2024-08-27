Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Anies Baswedan Batal Diumumkan Jadi Cagub Jakarta oleh PDIP, Nama Pramono Anung Mendadak Muncul

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |06:04 WIB
5 Fakta Anies Baswedan Batal Diumumkan Jadi Cagub Jakarta oleh PDIP, Nama Pramono Anung Mendadak Muncul
Anies Baswedan saat berpamitan dengan ibunda untuk berangkat ke Markas PDIP. (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anies Baswedan batal diumumkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta oleh PDI Perjuangan (PDIP). Padahal, kabar dirinya dicalonkan PDIP sudah berembus kencang. Bahkan, Anies sudah berpamitan ke ibunda untuk berangkat ke Markas PDIP guna menghadiri pengumuman calon kepala daerah dari partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri itu.

Berikut sejumlah fakta Anies batal diumumkan sebagai calon gubernur DKI dari PDIP:

1. Mendadak Hilang

Anies yang terpantau berangkat ke Markas PDIP pada Senin (26/8/2024) pagi seolah ‘menghilang’ dan tak terlihat saat acara pengumuman calon kepala daerah PDIP dimulai. Padahal, kehadiran Anies sudah ditunggu-tunggu sejak sebelum acara berlangsung.

2. Sempat Pamitan ke Ibunda

Sebelum pengumuman pukul 12.30 WIB, Anies telah bersiap dengan mengenakan baju tenun berwarna merah di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Anies dikabarkan akan bertolak ke Kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam foto yang diterima Okezone, Anies nampak berpamitan dan meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rasyid Baswedan dan sang istri, Ferry Farhati.

3. Didoakan Ibunda

Dalam momen itu, Anies didoakan oleh sang ibunda agar diberi kemudahan dalam urusannya dalam mengemban amanah.

 “Anies berangkat dulu ya, mohon doa restunya semoga dilancarkan hari ini,” ucap Anies.

Sang ibunda, Aliyah pun langsung menengadahkan tangan dan berdoa agar anaknya diberi kelancaran dalam menjalankan semua amanah menuju Pilkada Jakarta 2024.

“Insya Allah Anies dimudahkan dalam mengemban amanah apapun, semoga selalu diiringi dan diberikan pertolongan Allah SWT,” ucap Aliyah.

 

Halaman:
1 2
      
