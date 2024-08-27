Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cawalkot Tangerang Faldo Maldini Optimis Dukungan Partai Perindo Perkuat Kemenangan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |12:55 WIB
Cawalkot Tangerang Faldo Maldini Optimis Dukungan Partai Perindo Perkuat Kemenangan
Faldo Maldini dapat dukungan dari partai Perindo maju di Pilkada Tangerang (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Calon Walikota Tangerang, Faldo Maldini menyebutkan, dukungan dari Partai Perindo di kontestasi Pilwalkot Tangerang menjadi penguat bagi dia dan calon Wakil Walikota Tangerang, Muhammad Fadlin Akbar, selaku pasangannya di Pilkada Tangerang 2024 mendatang.

"Tentu kita sangat senang sekali dengan Rekomendasi dari Partai Perindo, ini merupakan sebuah support luar biasa karena kami percaya setiap dukungan itu akan menjadi penguat bagi kandidasi yang akan kami jalani," ujar Faldo di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (27/8/2024).

Menurutnya, Partai Perindo merupakan partai yang memiliki banyak kader-kader muda bertalenta. Maka itu, bergabungnya Partai Perindo bisa mewarnai program-program yang ditawarkan pihaknya di Pilwakot Tangerang, khususnya berkaitan anak muda.

"Partai Perindo adalah partai besar dan Partai Perindo memiliki banyak kader yang bagus, terutama anak-anak muda. Mudah-mudahan nanti dengan bergabungnya Partai Perindo, program-program yang akan kami tawarkan terkait anak muda bisa diwarnai oleh kehadiran Partai Perindo dalam koalisi kami," tuturnya.

Rencananya, Faldo dan Fadlin bakal mendaftarkan diri ke KPU pada Kamis, 29 Agustus 2024 mendatang untuk bisa maju sebagai calon Walikota Tangerang dan Wakil Walikota Tangerang di Pilkada Tangerang 2024 mendatang.

 

Halaman:
1 2
      
