Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPU Jakarta Bisa Perpanjang Waktu Pendaftaran Pilkada jika Hanya Calon Tunggal 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |13:13 WIB
KPU Jakarta Bisa Perpanjang Waktu Pendaftaran Pilkada jika Hanya Calon Tunggal 
KPU Jakarta Gelar Jumpa Pers di Hari Pertama Pendaftaran Pilkada. Foto: Okezone/Danandaya.
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta bisa melakukan perpanjangan pendaftaran Pilkada 2024, jika hanya terdapat satu pasangan calon. Kebijakan itu bisa ditambah selama tiga hari demi menghindari calon tunggal yang berkontestasi. 

KPU Jakarta telah membuka pendaftaran untuk Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) mulai 27-29 Agustus 2024. Opsi perpanjangan pendaftaran juga sebagai upaya guna menghindari potensi melawan kotak kosong. 

"Di tanggal 29 Agustus jika hanya satu pasangan tunggal maka KPU Jakarta akan melakukan perpanjangan 3 hari setelah tanggal 29 Agustus," ujar Anggota KPU Jakarta, Astri Megatari, Selasa (27/8/2024).

Namun dalam Pilkada Jakarta, KPU menyatakan sudah ada dua kandidat yang dijadwalkan akan mendaftar sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ketua KPUD DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan , pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang akan mendaftar besok. Sedangkan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana akan mendaftar di hari terakhir, 29 Agustus 2024.
 
"Sampai saat ini ada tim paslon yang sudah konfirmasi, dari pasangan Ridwan Kamil dan pasangannya akan hadir besok tanggal 28 pukul 14.30 WIB. Untuk yang lain (Dharma-Kun), mengonfirmasi akan hadir tanggal 29. Kami belum tahu jamnya," imbuhnya.

Dia menyebut paslon diperbolehkan untuk membawa pendukungnya hingga 200 orang saat mengantar mendaftar. Nantinya berkas-berkas paslon yang mendaftar langsung dilakukan pengecekan oleh pihak KPUD DKI Jakarta saat mendaftar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement