PDIP Umumkan Cagub Jakarta Besok, Anies, Pramono atau Ahok?

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berencana mengumumkan gelombang keempat Calon Kepala Daerah (Cakada) atau Calon Wakil Kepala Daerah (Cawakada) besok, Rabu 28 Agustus 2024, salah satunya untuk Pilkada Jakarta 2024. Lantas, siapa yang akan diusung sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur?

Diketahui, ada tiga nama beken yang diakabarkan akan diusung PDI Perjuangan bertarung pada Pilgub Jakarta 2024. Mereka adalah Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama, dan Pramono Anung.

Anies digadang-gadang bakal diusung PDI Perjuangan berpasangan dengan Rano Karno. Duet Anies-Rano muncul usai Anies Baswedan menyambangi DPD Jakarta PDI Perjuangan.

Selain Anies, nama Ahok tentu masih mempunyai kans untuk dipilih lantaran dia adalah kader PDI Perjuangan yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur sekaligus Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2017.

Selain Anies dan Ahok, nama Pramono Anung pun muncul. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sempat menyatakan Pramono sebagai tokoh dengan pengalaman luas dan masih energik.

"Mas Pram ini kalau naik sepeda speed-nya bisa 32 Km per jam, jadi masih gigih speed. Kemudian dari sisi pengalamannya sangat luas," ujar Hasto.

Sementara, untuk nama Calon Wakil Gubernur, hanya ada satu nama yang mencuat yakni Rano Karno. Nama Rano kerap muncul baik dipasangakan dengan Anies Baswedan, Ahok, maupun Pramono Anung.