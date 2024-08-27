Cawagub Suswono Bertekad Gencarkan Penghijauan untuk Jakarta

JAKARTA - Calon wakil gubernur (Cawagub) Jakarta Suswono menegaskan, pihaknya ingin menggencarkan penghijauan di setiap sudut kota. Menurutnya, Jakarta merupakan kota dengan polusi yang cukup tinggi.

Suswono mengatakan bahwa program penghijauan Jakarta dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak pencemaran udara.

"Tentu hal-hal yang tadi sudah disampaikan ini kami akan mensupport penuh karena memang persoalan salah satu indikator Jakarta ini polusi ke tiga, kalau enggak salah di dunia. Kota yang sangat tinggi polusinya," kata Suswono saat silahturahmi dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jakarta, Selasa (27/8/2024).

"Oleh karena itu tadi penghijauan adalah salah satu yang sangat perlu diutamakan atau digalakkan," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, calon gubernur (cagub) Jakarta Ridwan Kamil menjelaskan bahwa bersama Suswono, pihaknya akan fokus menjadikan Jakarta sebagai kota global. Salah satu yang harus dibenahi, kata dia, adalah soal polusi.

"Dan polusi juga salah satunya Pak Suswono sebagai mantan Menteri Pertanian, punya gagasan bersama sama mentiga kali lipatkan hijaunya Jakarta," kata Ridwan Kamil.

"Saya lihat Jakarta Selatan rindang, ke utara - barat agak gersang. Ya kan hanya butuh political will aja, kan sama aja, sama-sama Jakarta, kenapa agak beda gitu ya. Nah itu kita akan lakukan gerakan itu. Tapi dipilih pohon yang nyerap polisi pak, jadi pohon-pohon itu secara ilmiah ada yang bisa nyerap polusi," tutur Kang Emil.



(Fakhrizal Fakhri )