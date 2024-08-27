Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tinjau Kesiapan KPUD Jakarta, Idham Holik: Luar Biasa Suasana Betawinya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |14:45 WIB
Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik (foto: dok MPI)
JAKARTA - Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik melakukan peninjauan kesiapan hari pertama pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) di kantor KPUD Jakarta, Selasa (27/8/2024). Dia mengaku takjub saat mendatang kantor KPUD yang dihiasi berbagai pernak-pernik  budaya Betawi.

"Setelah saya amati ini luar biasa, suasananya, suasana Betawi. suasana khas Jakarta," ujar Idham kepada wartawan.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia kantor KPUD Jakarta dihiasi pernak-pernik khas budaya Betawi. Terlihat ondel-ondel dipajang di depan pintu masuk, ada juga makanan khas warga Jakarta yakni kerak telor di lokasi.

Lanjut Idham, meski hari pertama ini, tak ada paslon yang mendaftar, Idham meminta jajaran KPUD Jakarta agar mempersiapkan untuk hari esok. Dijadwalkan besok pasangan Ridwan Kamil - Suswono akan mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Artinya besok bisa lebih optimal dalam mempersiapkan kedatangan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur," ujarnya.

 

