Rekannya Dibacok OTK, Ratusan Mahasiswa Bakar Motor di Cipayung Jaktim

JAKARTA - Seorang mahasiswa berinisial SS dibacok orang tak dikenal di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Tak terima rekannya dibacok, ratusan mahasiswa nekat membakar motor di kawasan tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, peristiwa terjadi pada Senin, 26 Agustus 2024 malam. Mahasiswa SS tiba-tiba dibacok saat tengah membeli makan bersama temannya.

"Tiba-tiba ada sekitar dua orang yang tidak dikenal secara spontan mengejar dan menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis celurit. Lalu korban terkena sabetan senjata tajam. Sehingga menderita luka robek di bahu kanan," kata Ade Ary kepada wartawan, Selasa (27/8/2024).

Lebih lanjut Ade Ary mengatakan, pelaku langsung melarikan diri dan korban dibawa ke rumah sakit. Merasa tak terima, teman korban mengajak ratusan rekannya mencari keberadaan pelaku.