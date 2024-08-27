Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Daftar ke KPUD, Ridwan Kamil-Suswono Bakal Diarak Bak Pengantin

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |17:48 WIB
Daftar ke KPUD, Ridwan Kamil-Suswono Bakal Diarak Bak Pengantin
Ridwan Kamil (Foto: Irfan Maruf/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK) bersama partai koalisi menggelar rapat persiapan pendaftaran ke KPU Jakarta. Ridwan Kamil bersama wakilnya, Suswono rencananya akan mendaftar Pilkada Jakarta 2024 besok, Rabu 27 Agustus 2024.

Ridwan Kamil mengatakan dirinya bersama Suswono akan diiring bak pengantin oleh masyarakat dan komunitas. 

"H-1 besok disampaikan seluruh partai akan mengiringi-iringi kita bakda Zuhur besok di KPUD. Pasangan masing-masing nanti diiringi oleh masyarakat komunitas dan lain-lain," kata Ridwan Kamil, Selasa (27/8/2024). 

Dia mengatakan, koalisi hari RK-Suswono menamai diri sebagai Koalisi Persatuan. Nama koalisi itu dibuat untuk mempersatukan partai yang sebelumnya berbeda kepentingan dalam Pilpres 2024. 

"Karena memang pengusungnya banyak, sementara namanya koalisi persatuan. Karena politik memang politik mempersatukan pasca berpisah di Pilpres. Di Pilkada Jakarta dipersatukan," katanya. 

Setelah resmi mendaftarkan diri ke KPU, selanjutnya KPU akan memeriksa administrasi termasuk melakukan tes kesehatan yang diperkirakan setelah 30 Agustus 2024. Pihaknya berharap, KPU menerima administrasinya kemudian menyatakan semua sesuai aturan prosedur dan diumumkan sebagai calon. 

"Sudah diatur pimpinan koalisi, kami pengantin ikut aja," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
