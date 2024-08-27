Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK Optimis Selesaikan Masalah Jakarta Dalam 2 Tahun, Semua Wilayah seperti Sudirman-Thamrin

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |18:02 WIB
RK Optimis Selesaikan Masalah Jakarta Dalam 2 Tahun, Semua Wilayah seperti Sudirman-Thamrin
Ridwan Kamil janji selesaikan masalah wilayah kumuh Jakarta dalam 2 tahun (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (cagub) Jakarta, Ridwan Kamil (RK) mengatakan, jika terpilih pada Pilgub Jakarta 2024, dirinya optimistis dapat menyelesaikan masalah dalam dua tahun pertama masa jabatannya. Salah satunya adalah masalah pemukiman kumuh. 

Ridwan Kamil yakin semua wilayah di Jakarta dapat tertata rapi seperti kawasan Sudirman-Thamrin.

"Di Jakarta, kalau terlalu terpusat itu jangkauannya terlalu jauh. Jadi, kita ingin Jakarta rapi seperti Sudirman-Thamrin ke seluruh wilayah. Makanya, ada program misalkan satu Kecamatan satu arsitek," kata Ridwan Kamil saat silahturahmi dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jakarta, Selasa (27/8/2024). 

Pria dapat sapaan baru 'Bang Emil' itu mengungkapkan, dia bersama calon wakil gubernur (Cawagub) Suswono, akan membuat program dengan melibatkan semua pihak, termasuk level RW.

"Kemudian Dana RW kita akan hadirkan, karena dulu saya wali Kota Bandung, saya melakukan hal yang sama, dan itu luar biasa. Jadi enggak semuanya di pusat dari Balai Kota gitu," katanya.

RW hingga Kelurahan, kata Ridwan Kamil, akan diberdayakan dengan anggarannya dan didampingi oleh perencanaan yang baik. "Maka, kekumuhan ujung-ujung itu dalam hitungan dua (sampai) tiga tahun sebenernya, bisa beres," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
