HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! Pramono Anung dan Rano Karno Daftar Jadi Cagub-Cawagub Jakarta Besok

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |18:39 WIB
Breaking News! Pramono Anung dan Rano Karno Daftar Jadi Cagub-Cawagub Jakarta Besok
Pramono Anung. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Bendahara Umum (Bendum) DPP PDI-Perjuangan, Olly Dondokambey menyebut pasangan Pramono Anung dan Rano Karno akan mendaftar sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Pilkada Jakarta di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada esok hari Rabu (28/8/2024).

"Pak Pram besok mendaftar jam 11 di KPU sama Rano Karno," kata Olly saat hendak menaiki mobilnya ketika ditemui di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

Olly memastikan bahwa tidak akan ada pengumuman yang akan disampaikan DPP PDIP terlebih dahulu sebagaimana sebelumnya. Mereka akan langsung datang untuk mendaftar.

"Liput di pendaftaran aja, KPUD DKI yah jam 11," ujarnya.

Soal waktu pendaftaran tersebut, Olly menyampaikan bahwa itu merujuk kesiapan yang disampaikan Pramono sebagai calon Gubernur (Cagub).

"Tadi Pak Pram telpon saya, 'Pak Olly saya daftar jam 11'," tuturnya menirukan isi perbincangannya tersebut.

(Puteranegara Batubara)

      
