HOME NEWS MEGAPOLITAN

PDIP Disebut Usung Pramono-Rano di Pilgub Jakarta, Ini Tanggapan Jubir Anies

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |19:42 WIB
PDIP Disebut Usung Pramono-Rano di Pilgub Jakarta, Ini Tanggapan Jubir Anies
Anies Baswedan (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Juru bicara Anies Basweda, Sahrin Hamid turut merespon pernyataan Bendahara Umum DPP PDIP, Olly Dondokambey yang menyebut pasangan Pramono Anung dan Rano Karno akan mendaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Ia tak berkomentar panjang terkait kabar tersebut. Hanya saja, Sahrin menyampaikan, pihaknya menunggu keputusan resmi dari partai berlambang moncong banteng putih itu.

"Kita tunggu informasi resmi dari PDI Perjuangan ya," terang Sahrin saat dihubungi, Selasa (27/8/2024).

Sebelumnya, Olly menyebut, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno akan mendaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Rabu (28/8/2024).

"Pak Pram besok mendaftar jam 11 di KPU sama Rano Karno," ujar Olly saat hendak menaiki mobilnya ketika ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

 

