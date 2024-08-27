KPU Jakarta Sebut Paslon PDIP Bakal Daftar Besok Siang

JAKARTA - Ketua KPUD DKI Jakarta, Wahyu Dinata menyebut akan ada Pasangan Calon yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) mendaftar pada Rabu (28/8/2024). Calon yang diusung PDIP itu akan tiba di kantor KPUD DKI Jakarta siang hari.

"Infonya pukul 11.00 WIB, tapi kami masih menunggu di helpdesk mengenai kepastiannya," kata Wahyu saat dikonfirmasi wartawan , Selasa (27/8/2024).

Meski ada sosok yang diusung PDIP, Wahyu belum bisa merincikan siapa orang yang didaftarkan sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Tadi sempat ada info dari sekretariat, ada yang mau konsultasi buat pendaftaran besok dari PDIP, tapi belum memberi tahu siapa calonnya," tuturnya.

Terpisah, kabar Paslon PDIP akan mendaftarkan paslonnya juga diungkap Bendahara Umum (Bendum) DPP PDI-Perjuangan, Olly Dondokambey. Pasangan yang akan mendaftar kata Olly ialah Pramono Anung - Rano Karno.