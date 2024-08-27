Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPU Jakarta Sebut Paslon PDIP Bakal Daftar Besok Siang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |19:50 WIB
KPU Jakarta Sebut Paslon PDIP Bakal Daftar Besok Siang
KPUD Jakarta (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua KPUD DKI Jakarta, Wahyu Dinata menyebut akan ada Pasangan Calon yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) mendaftar pada Rabu (28/8/2024). Calon yang diusung PDIP itu akan tiba di kantor KPUD DKI Jakarta siang hari.

"Infonya pukul 11.00 WIB, tapi kami masih menunggu di helpdesk mengenai kepastiannya," kata Wahyu saat dikonfirmasi wartawan , Selasa (27/8/2024).

Meski ada sosok yang diusung PDIP, Wahyu belum bisa merincikan siapa orang yang didaftarkan sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Tadi sempat ada info dari sekretariat, ada yang mau konsultasi buat pendaftaran besok dari PDIP, tapi belum memberi tahu siapa calonnya," tuturnya.

Terpisah, kabar Paslon PDIP akan mendaftarkan paslonnya juga diungkap Bendahara Umum (Bendum) DPP PDI-Perjuangan, Olly Dondokambey. Pasangan yang akan mendaftar kata Olly ialah Pramono Anung - Rano Karno.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PDIP KPUD DKI Pilgub DKI Jakarta
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185735//pdip-6Dol_large.jpg
PDIP Minta Anak Muda Belajar Kepemimpinan dari Soekarno dan Hatta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185667//pdip-JaOk_large.jpg
PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276//pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185248//pdip-CkY5_large.jpg
PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185191//pdip-VPu9_large.jpg
Singgung Visi Soekarno, PDIP Minta Selat Malaka Jadi Pusat Pembangunan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement