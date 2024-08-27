Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Pencatutan Dukungan Calon Independen, Pakar Sebut Sifatnya Administratif

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |20:26 WIB
Soal Pencatutan Dukungan Calon Independen, Pakar Sebut Sifatnya Administratif
Illustrasi Pilkada 2024 (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana tetap diperbolehkan mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, pada Pilkada 2024. Sebab, Bawaslu belum mengeluarkan putusan terkait dugaan pencatutan NIK KTP warga Jakarta untuk syarat dukungan pasangan Dharma-Kun.

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, temuan adanya dugaan pencatutan warga Jakarta untuk mendukung pasangan bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur DKI jalur independen, bukan tindak pidana.

“Itu soal administratif saja, tidak ada unsur pidana,” kata Fickar saat dihubungi wartawan, Selasa (27/8/2024).

Kata dia, pihak penyelenggara dalam hal ini KPU DKI Jakarta bisa mengurangi dukungan yang diduga mencatut KTP warga Jakarta tersebut. Sehingga, lanjut dia, bisa dilihat lagi apakah calon independen itu telah memenuhi syarat yang telah ditentukan atau tidak ketika jumlah dukungan yang diduga mencatut warga Jakarta itu dikurangi.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
