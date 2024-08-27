Pembuang Bayi di Stasiun Tenjo Terekam Kamera CCTV

BOGOR - Beredar tangkapan layar dari kamera CCTV pria yang diduga pelaku pembuangan bayi laki-laki dalam toilet di Stasiun Tenjo, Kabupaten Bogor. Dalam foto beredar di media sosial, tampak pria berperawakan masih muda mengenakan sweter dengan penutup kepala dan celana pendek. Pria itu terlihat seperti menggendong tas belanja dengan pakaian berwarna merah muda yang menjulur keluar.

Tertulis dalam keterangan foto, pria itu dicurigai terduga pelaku pembuang bayi yang ditemukan dalam toilet Stasiun Tenjo beberapa waktu lalu.

"Pantauan CCTV dan terlihat seorang remaja yang diduga menaruh bayi di area Stasiun Tenjo," tulis keterangan foto yang diunggah akun Instagram @id_tenjo dikutip MNC Portal, Selasa (27/8/2024).

Terpisah, Kapolsek Tenjo Iptu AM Zalukhu mengatakan, tangkapan layar atau foto pria memang dicurigai diduga sebagai pembuang bayi di Stasiun Tenjo hasil sementara dari analisa polisi dan lainnya.

"Jadi gini, kita duga bahwa pelakunya adalah itu (foto beredar) sesuai dengan analisa kita, dan tingkah lakunya dari apa yang dia bawa, dari perjalanan dia, kita tracking semua. Sementara itu adalah dugaan kita, posisi sementara dia itu ada di daerah Tangerang," kata Zalukhu dikonfirmasi wartawan.