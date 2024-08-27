Jadi Tersangka KDRT, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Dibui

JAKARTA - Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota menahan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak berinisial FAF yang jadi tersangka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya.

"Kemarin malam kita lakukan penangkapan dan tadi siang hari ini sudah kita lakukan penahanan," ucap Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota, Komisaris Polisi Audy Joize Oroh, Selasa (27/8/2024).

Penahanan terhadap FAF dilakukan usai yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka. Pemeriksaan dilakukan kemarin. Pelaku ditahan di Markas Polres Metro Bekasi Kota.

"Untuk tersangka kita sudah lakukan pemeriksaan tersangka kemarin dan tersangka sudah didampingi pengacaranya juga," kata dia.