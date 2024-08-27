Siapkan Program Mobil Curhat untuk Warga Jakarta, Ridwan Kamil: Minimal Ada Teman Cerita

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta, Ridwan Kamil bertekad untuk menggencarkan pembangunan kota, dan membahagiakan warganya. Salah satu program yang akan dicanangkan adalah mobil curhat keliling.

Mobil itu, kata Ridwan Kamil, berfungsi untuk tempat warga Jakarta berkeluh kesah setelah seharian lelah bekerja. Ridwan Kamil mengungkap, dia bersama wakilnya Suswono, ingin memperhatikan kesehatan mental warganya.

"Ada proyek kebahagian, namanya happiness index, itu juga sedang, supaya seimbang antara infrastruktur yang besar besar dengan nanti ada program mobil curhat buat orang-orang stress," kata Ridwan Kamil saat silahturahmi dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Ridwan Kamil menjelaskan, di mobil tersebut akan disediakan psikolog, psikiater, hingga ustad, yang berfungsi untuk memberikan konseling terhadap warga yang bercerita.