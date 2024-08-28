Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Curhat Prabowo saat Kalah Pemilu: Sedih Jangan Kelihatan, Masuk Kamar Lalu Kunci Pintu!

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |04:09 WIB
Curhat Prabowo saat Kalah Pemilu: Sedih Jangan Kelihatan, Masuk Kamar Lalu Kunci Pintu!
Prabowo Subianto
A
A
A

JAKARTA - Presiden Terpilih di Pemilu 2024, Prabowo Subianto, hadir dalam penutupan Kongres III Nasdem di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024) malam.

Dalam kesempatan itu, Prabowo diberi kesempatan menyampaikan pidato. Dia pun antusias dalam menyampaikan pesan persatuan di atas panggung.

"Rakyat membutuhkan pemimpin yang bisa bersatu, kalah nggak enak. Sedih kalau kalah, lo ketawa lagi, gue yang ngerasain," kata Prabowo sambil bergurau.

"Kalau sedih jangan kelihatan, masuk kamar, kunci pintu," sambungnya.

Candaan Prabowo pun berlanjut disela pidatonya. Kali ini, Surya Paloh yang jadi sasaran dalam kelakar Prabowo.

Dia bahkan sempat menyinggung masa lalu Surya Paloh dan Anies dalam Pilpres 2024 lalu.

"Nggak apa-apa, Anda dulu dukung Anies, nggak apa-apa, tapi sekarang kita bersatu," kata dia.

Telusuri berita news lainnya
