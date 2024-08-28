Ditangkap saat Demo, Anak Machica Merasa Dilecehkan Usai Diminta Lepas Celana oleh Aparat

JAKARTA - Putra penyanyi Machica Mochtar, Iqbal Ramadhan, mengklaim tak hanya mengalami tindak kekerasan dari oknum aparat ketika diamankan saat demo mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Dalam acara Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono di iNEWS TV Selasa (27/8/2024), Iqbal menyebut dirinya sempat mengalami pelecehan.

Sebab, dirinya diminta untuk melepaskan celana di ruang publik.

"Ya sempat mengalami kekerasan dan juga ditahan, jadi waktu saya ditangkap ingin ditahan, bahasanya sih diamankan ya, saya mengalami berbagai banyak kekerasan gitu, di tempat unjuk rasa," kata Iqbal Ramadhan.

"Saya merasa dilecehkan karena diminta untuk membuka celana saya pada saat diamankan," tambahnya