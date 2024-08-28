Maju di Pilgub Jakarta, Pramono Anung: Kerja Keras Jaga Amanah

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Pramono Anung berjanji akan menjalani amanah usai ditunjuk untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta. Pramono akan didampingi Rano Karno alias Si Doel.

Dalam unggahan Instagramnya, Pramono mengungkapkan perasaannya usai diberi mandat. Dia pun memamerkan momen bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam beberapa foto.

"Saya tidak menduga, tidak meminta, dan tidak pernah berharap, tetapi ketika sdh menjadi keputusan, akan berusaha dengan sungguh-sungguh, dan bekerja keras untuk menjalankan amanah," tulis Pramono Anung dikutip dari akun @pramonoanungw, Rabu (28/8/2024).



Diketahui, pasangan Bakal Calon Gubernur (Bacagub) dan Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno alias Si Doel mengirim sinyal untuk on the way (OTW) di Pilgub Jakarta. Adapun sinyal itu dikirimkan melalui laman Instagram @si.rano pada Selasa (27/8/2024) malam.

"Bismillah OTW Jakarta, mohon doa teman-teman semua," tulis Rano dalam caption.

Terlihat keduanya kompak mengenakan baju berwarna senada hijau army. Keduanya kompak berpose dengan salam jempol telunjuk (sajete) simbol Jakarta atau Jakmania.

Duet Pramono-Rano yang bakal diusung PDI Perjuangan itu dijadwalkan mendaftar ke KPU DKI Jakarta pada Rabu 28 Agustus 2024, pukul 11.00 WIB.



(Fakhrizal Fakhri )