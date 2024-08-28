Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Karomah Cahaya Terang Sunan Gunung Jati Lumpuhkan Kekuatan Pasukan Prabu Siliwangi 

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |07:06 WIB
Karomah Cahaya Terang Sunan Gunung Jati Lumpuhkan Kekuatan Pasukan Prabu Siliwangi 
Sunan Gunung Jati (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasukan Prabu Siliwangi konon terperangah dan tak berdaya menghadapi karomah dari Sunan Gunung Jati. Kuatnya pasukan itu yang begitu ditakuti dan disegani tak berdaya oleh kekuatan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah.

Saat itu pasukan Prabu Siliwangi ditaklukkan oleh cahaya terang benderang yang terpancar dari perbukitan itu. Awalnya sang prabu merasa terganggu kalbunya ketika melihat pelangi yang terlihat di arah timur laut. Setiap malam konon cahaya itu kian terlihat terang benderang. 

Sinar itu konon muncul dari Rara Santang dan pengikutnya. Konon Rara Santang itu juga merupakan ibu dari Sunan Gunung Jati, yang juga merupakan anak dari Prabu Siliwangi, hasil pernikahannya dengan Nyai Subang Larang, yang akhirnya memeluk Islam. Hal ini tentu membawa kemarahan bagi penguasa Kerajaan Pajajaran itu.

Dikutip dari buku "Waosan Babad Galuh dari Prabu Ciungwanara Hingga Prabu Siliwangi", terjemahan Amman N. Wahju, Prabu Siliwangi pun langsung memanggil sang patih bernama Patih Tambisara. Ia memerintahkan untuk sang patih mengecek cahaya pelangi yang terang benderang itu. Menurut Prabu Siliwangi cahaya itu seperti tidak biasa dan tampak mencurigakan. 

Prabu Siliwangi pun memerintahkan untuk menumpas cahaya itu bila dirasa membahayakan. Sang patih pun langsung menyanggupi sambil undur diri dari hadapan Prabu Siliwangi. 

Patih Tambisara pun membawa seratus prajurit lalu pergi untuk datang mencari cahaya yang ternyata datang dari Gunung Jati. Patih dan para prajuritnya pun langsung menuju Gunung Jati. 

Tetapi menariknya kejadian tak terduga dialami pasukan Patih Pajajaran ini. Setibanya di Gunung Jati, prajurit yang seratus itu bersama sang patih, jatuh tak bisa berdiri. Semuanya menjadi lumpuh dari malam hingga keesokan harinya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208/gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900/kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146070/candi_borobudur-u0mY_large.jpg
Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143823/raja-04kz_large.jpg
Gunung Arjuno Selamatkan Raja Airlangga dari Serangan Lawan saat Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142594/prabu_siliwangi-2Q8J_large.jpg
Kerajaan di Bawah Prabu Siliwangi, Konon Dijaga Tiga Jenis Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3116996/kerajaan-QJmn_large.jpg
Kisah Kuda Sakti Madura Buat Porak-poranda Jayakatwang dan Daha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement