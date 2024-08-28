Anaknya Alami Kekerasan dan Pelecehan saat Demo RUU Pilkada, Machica Mochtar: Kita Ikhlas!

JAKARTA - Iqbal Ramadhan, Putra Machica Mochtar sempat diamankan saat demo tolak Revisi Undang Undang (RUU) Pilkada 2024 di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis, 21 Agustus 2024.

Dalam acara Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono yang tayang di iNews TV, Machica Mochtar menceritakan perjuangannya dalam membesarkan anaknya sendirian.

Machica mengatakan, bahwa Ia akan terus mendukung anaknya apapun risikonya. Sekalipun nyawa taruhannya, seorang pejuang harus tetap ikhlas melakukannya. Iqbal juga sempat mengalami kekerasan dan pelecehan oleh aparat saat demo tolak RUU Pilkada.

“Ya, namanya seorang pejuang kan kita harus ikhlas kalau sudah seperti itu,” ujarnya dikutip, Rabu (28/8/2024).

Dia juga menceritakan bahwa saat membesarkan Iqbal dengan keadaan yang tidak adil, karena Ia dan Moerdiono hanya sah secara agama namun tidak diakui oleh negara.

“Makanya saya berjuang supaya anak saya ini bisa mendapatkan akte kelahirannya. Karena kan di akte kelahiran di situ cuma atas nama saya,” ucapnya.

Setelah itu, dia berjuang hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK), kemudian dikabulkan. Namun, tetap tidak bisa diberlakukan kepada anaknya, Iqbal, dikarenakan lahir pada tahun 1996, sedangkan putusan MK yang disahkan pada tahun 2011.