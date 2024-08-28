Soroti Pilkada 2024, Jokowi: Banyak Pilihan Lebih Demokratis, Partai Koalisi Saling Silang

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, semakin banyak pilihan calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada serentak 2024 akan membuat kontestasi berjalan sangat demokratis. Hal tersebut merespons banyaknya nama baru yang muncul sebagai calon kepala daerah.

Tidak hanya nama baru, Jokowi juga menyingung soal saling silang dukungan partai politik dalam mencalonkan sosok kepala daerah.

"Sangat demokratis dengan banyak pilihan makin banyak partai yang koalisinya saling silang tidak harus ini dengan ini," kata Jokowi di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Jokowi menyebut, munculnya nama baru dan saling silang dukungan partai politik pada Pilkada serentak 2024 telah dikalkulasikan dan melalui proses hitung.

"Semua tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik karena hitung-hitungan pasti mereka punya. Mekanisme, proses, hitung-hitungan pasti punya," ujarnya.



(Arief Setyadi )