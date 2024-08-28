Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Disebut Bakal Ngantor Lagi di IKN, Jokowi: Banyak yang Belum Selesai

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |12:40 WIB
Disebut Bakal <i>Ngantor</i> Lagi di IKN, Jokowi: Banyak yang Belum Selesai
Presiden Jokowi (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon kabar dirinya yang bakal kembali berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada September nanti.

Jokowi menyebut masih akan mengecek kondisi di lapangan karena masuk banyak fasilitas yang belum rampung diselesaikan salah satunya bandara.

"Lihat kondisi lapangan, karena memang banyak hal yang belum selesai. Misalnya, airport belum," kata Jokowi kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Jika bandara sudah siap, kata Jokowi, penerbangan dari daerah manapun bisa langsung turun di IKN.

"Sehingga kalau sudah pindah ke sana semestinya kalau kita mau ke Papua ya dari IKN, kalau mau ke NTT dari IKN, ke Aceh juga dari IKN. Kalau Airportnya belum jadi," kata Jokowi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/470/3187698//ikn-fabz_large.jpg
Bangun IKN, Investor Dapat Diskon Pajak hingga 200 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/470/3185947//basuki-3O41_large.jpg
MK Batalkan HGU 190 Tahun di IKN, Pak Bas Pastikan Tidak Ada Keluhan Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185884//raker_komisi_ii_dengan_kepala_otorita_ikn-gFeq_large.jpg
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Kepala Otorita IKN: Ahamdulillah Belum Ada Investor Komplain 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/470/3185846//ikn-9XSG_large.jpg
HGU 190 Tahun di IKN Batal, Basuki: Sampai Sekarang Belum Ada Komplain Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184570//ikn-PaEy_large.jpg
Breaking News! MK Kabulkan Gugatan Hak Tanah di UU IKN, Kini Tak Sampai 190 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/470/3183730//ikn-WnGM_large.jpg
Hak Tanah IKN untuk Investor Batal Diberikan 190 Tahun, Begini Respons Nusron Wahid
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement