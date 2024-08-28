Disebut Bakal Ngantor Lagi di IKN, Jokowi: Banyak yang Belum Selesai

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon kabar dirinya yang bakal kembali berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada September nanti.

Jokowi menyebut masih akan mengecek kondisi di lapangan karena masuk banyak fasilitas yang belum rampung diselesaikan salah satunya bandara.

"Lihat kondisi lapangan, karena memang banyak hal yang belum selesai. Misalnya, airport belum," kata Jokowi kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Jika bandara sudah siap, kata Jokowi, penerbangan dari daerah manapun bisa langsung turun di IKN.

"Sehingga kalau sudah pindah ke sana semestinya kalau kita mau ke Papua ya dari IKN, kalau mau ke NTT dari IKN, ke Aceh juga dari IKN. Kalau Airportnya belum jadi," kata Jokowi.