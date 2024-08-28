Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Jokowi Tertawa saat Pramono Anung Izin untuk Maju Pilkada Jakarta 2024

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |12:53 WIB
Momen Jokowi Tertawa saat Pramono Anung Izin untuk Maju Pilkada Jakarta 2024
Momen Jokowi Tertawa Saat Pramono Anung Izin Untuk Maju Pilkada
A
A
A

JAKARTA - Momen Jokowi tertawa saat Pramono Anung izin untuk maju Pilkada Jakarta 2024, menarik untuk dibahas. Peristiwa itu terjadi saat Seskab Pramono Anung bertemu Jokowi sepulang dari kunjungan kerja ke Lampung.

Dikatakan Pramono, Jokowi tertawa terbahak-bahak saat mendengar dirinya dicalonkan PDIP sebagai calon gubernur (Cagub) Jakarta berpasangan dengan Rano-Karno.

"Beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, ‘mas, maju’. Karena kalau berdua kadang-kadang beliau memanggil mas. Mas maju, ini tidak semua orang diberikan amanah seperti itu. 'Pak saya minta izin, bapak izinkan?' Saya izinkan," katanya, Rabu (28/8/2024).

Politikus PDIP ini juga meminta restu kepada istrinya, Ani Pramono sebelum memutuskan maju jadi calon gubernur (Cagub) Jakarta setelah mendapat tugas dari Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Ketika saya ada sinyal dari partai dari Bu Mega untuk diberikan amanah di DKI Jakarta ini. Ada dua orang yang saya langsung kontak dan konsultasikan. Pertama kepada istri saya, Ani Pramono. Tentunya saya harus minta izin, karena dia sudah menyiapkan mau berangkat. Kebetulan sahabat saya mau menikah di Italia. Tiket sudah dibeli, hotel sudah dipesan, hari ini harus berangkat, harus dibatalkan. Itu kejadian 4 hari yang lalu," ujar Pramono.

"Saya minta izin ke istri saya. Awalnya istri saya ‘ngapain?’ Itu yang mendasar. Tapi begitu akhirnya saya menjelaskan bahwa saya memang kalau diamanahkan untuk bekerja saya tidak pernah menolak. Yang kedua tentunya kepada Bapak Presiden. Saya berkonsultasi saya datang langsung dan telepon langsung dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua dengan beliau setelah beliau pulang dari Lampung," imbuhnya.

Pramono mengungkapkan, bahwa sejumlah kolega di jajaran Kabinet Indonesia Maju dan sejumlah ketua umum (ketum) partai juga sudah mengetahui bahwa dia maju jadi Cagub Jakarta.

 

