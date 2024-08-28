iNews Media Group Gelar Audiensi Bersama MenkoPolhukam, Ini yang Dibahas

JAKARTA - iNews Media Group menggelar audiensi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Hadi Tjahjanto di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).

Managing Director iNews Media Group, Syafril Nasution mengungkapkan, bahwa pertemuan ini bentuk silaturahmi hingga mendengarkan paparan yang disampaikan oleh MenkoPolhukam untuk nantinya disampaikan ke publik.

“Ya hari ini memang kami dari iNews Media Group, kita bersilaturahmi ke Pak MenkoPolhukam. Tentu dalam pertemuan ini ada beberapa hal informasi yang diberikan oleh Pak Menteri, itu menjadi bahan kita untuk kita beritakan dan kita sampaikan ke masyarakat,” kata Syafril di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (28/8/2024).

Di tempat yang sama, MenkoPolhukam Hadi Tjahjanto menjelaskan, bahwa pertemuan itu dirinya berbicara terkait stabilitas politik, hukum dan keamanan hingga perkembangan dan penanganan judi online di tanah air.

“Dan saya sampaikan bahwa trendnya sudah turun, karena ada Satgas (Satuan Tugas). Kalau kita biarkan kemarin itu bisa sampai ke angka Rp900 triliun, tapi dengan kita tekan, sudah turun dari Rp400 triliun turun menjadi Rp297 triliun,” ujar dia.