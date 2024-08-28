Menko Polhukam Ungkap Tren Judi Online Turun, Perputaran Uang Kini Hanya Rp297 Triliun

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyebutkan bahwa tren judi online (judol) di Indonesia menurun. Ia menyebut, perputaran uang mampu ditekan hingga turun menjadi Rp297 triliun.

“(Perkembangan judi online) bahwa trendnya sudah turun, karena ada Satgas. Kalau kita biarkan kemarin itu bisa sampai ke angka Rp900 triliun, tapi dengan kita tekan, sudah turun dari Rp400 triliun turun menjadi Rp297 triliun,” kata Hadi Tjahjanto kepada iNews Media Group, Rabu (28/8/2024).

Mantan Panglima TNI itu mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menyampaikan nama-nama siapa saja yang bermain judi online di Kementerian maupun lembaga pemerintahan.

“Dan Kementerian dan lembaga juga sudah memberikan peringatan kepada pemain judol untuk tidak melakukan dengan tindakan-tindakan disiplin,” ujar dia.

Lebih jauh, dia menyampaikan hingga saat ini Satuan Tugas (Satgas) tersebut masih bekerja untuk memberantas judi online.

Sampai saat ini pun, lanjut dia, koordinasi antar lembaga dalam upaya pemberantasan judi online masih dilakukan.

“Satgas sampai sekarang masih bekerja, kemudian saya yang mengkomandoi, saya selalu memanggil Kabareskrim dan memanggil Kominfo termasuk ke PPATK,” jelas dia.

(Puteranegara Batubara)