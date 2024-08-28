Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Gelar Operasi Tribrata Jaya Amankan Kunjungan Paus Fransiskus 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |13:49 WIB
Polri Gelar Operasi Tribrata Jaya Amankan Kunjungan Paus Fransiskus 
Polri Gelar Operasi Tribrata Jaya 2024. Foto: Humas Polri.
JAKARTA - Polri menggelar latihan pra Operasi Tribrata Jaya 2024 dalam rangka pengamanan kunjungan Paus Fransiskus dan Internasional Sustainability Forum (ISF) tahun 2024. Kegiatan ini digelar di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Rabu (28/8/2024).

Diketahui bahwa pimpinan Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus akan datang ke Indonesia pada 3-6 September 2024. Dalam waktu yang bersamaan juga digelar kegiatan Internasional Sustainability Forum (ISF).

Kaops Tribrata Jaya 2024 Komjen Imam Widodo mengatakan, latihan pra Operasi Tribrata Jaya 2024 ini dilakukan untuk menyamakan pola pikir dan pola tindak, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel Polri yang bertugas dalam rangka pengamanan kegiatan kunjungan Paus Fransiskus dan kegiatan International Sustainability (ISF) tahun 2024.

"Latihan pra operasi pengamanan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman terkait dengan SOP dan cara bertindak di lapangan. Oleh karena itu saya ingin seluruh peserta pelatihan dapat mengikuti kegiatan ini secara serius sehingga memahami dan mempedomani arahan dan atensi dari instruktur ataupun pimpinan," kata Imam.

Imam yang saat ini menjabat sebagai Dankorbrimob Polri mengatakan, beberapa hal yang dibahas dalam latihan pra Operasi Tribrata Jaya 2024 diantaranya deteksi dini dan cegah dini, serta perkiraan kerawanan menjelang dan selama operasi.

"Lalu ada juga peraturan penjagaan, pengawalan, patroli rekayasa lalu lintas dan pengendalian arus lalu lintas," ucapnya.

Selanjutnya, pengamanan hotel venue, tempat rekreasi, tempat hiburan dan pengamanan obyek vital. Lalu ada juga penyelidikan dan penyidikan terhadap ancaman gangguan kamtibmas sebelum dan selama operasi.

 

Halaman:
1 2
      
