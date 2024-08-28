Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung KPK, Pakar Hukum: MA Harus Tolak PK Mardani Maming  

Fauzan Heru Syahputra , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |17:24 WIB
Dukung KPK, Pakar Hukum: MA Harus Tolak PK Mardani Maming  
Mardani H Maming/Antara
A
A
A

JAKARTA - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyoroti peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming.

Diketahui, terpidana kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu, Mardani H Maming mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA.

“Pernyataan Wakil Ketua MA Suharto itu normatif tetapi tidak kontekstual dengan kasusnya.  Hakim itu benar punya kebebasan,  tetapi bukan bebas untuk menyimpangi hukum jadi tidak boleh juga seenaknya,” ujarnya, Rabu (28/8/2024).

“Kan sudah jelas dua Hakim Agung menolak PK. Satu ngotot mengabulkan meskipun yang mengabulkan untuk ketua majelis tetap tidak bisa memaksa hakim hakim anggotanya,”tegasnya.

Dengan demikian, peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh mantan Bendum PBNU itu harus ditolak oleh Mahkamah Agung atau MA.  “Jadi PK itu memang harus ditolak,” tandasnya.

Sekadar diketahui, Mardani H Maming mendaftarkan PK pada 6 Juni 2024, bernomor  784/PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/2004.

Jaksa KPK Greafik Lioserte beberapa waktu lalu meminta Mahkamah Agung (MA) menolak PK yang diajukan Mardani Maming.

Dalam permohonan PK itu, salah satu dalil yang digunakan Mardani H Maming adalah kekhilafan majelis hakim terkait putusan kasus korupsi IUP Tanah Bumbu yang merugikan negara Rp104,3 miliar periode 2014-2020.

“Kami berkesimpulan tidak terdapat satu pun alasan yang dijadikan sebuah dasar untuk menyatakan bahwa putusan hakim telah terdapat kekhilafan. Baik putusan majelis di tingkat pertama, banding maupun kasasi,” kata Greafik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/337/3082950//ilustrasi-wd1K_large.jpg
Guru Besar UII Soroti Kekeliruan Hakim dalam Kasus Mardani Maming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/337/3082560//ilustrasi-6jUy_large.JPG
MA Kabulkan PK Mardani Maming, Begini Tanggapan Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/337/3082550//ilustrasi-QAoR_large.jpg
PK Mardani Maming Dikabulkan MA, Begini Respons KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/337/3082388//ilustrasi-twqF_large.JPG
MA Kabulkan PK Mardani Maming, Hukuman Dikurangi Jadi 10 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/337/3082182//permahi-10H3_large.JPG
Permahi Nilai Vonis Hakim Terhadap Mardani Maming Tidak Berdasar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/337/3082169//mardani_maming-S3WU_large.JPG
Kuasa Hukum Mardani Maming Keberatan Kliennya Dikaitkan dengan Kasus Zarof Ricar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement