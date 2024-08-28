Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eksepsi Ditolak, Kasus Timah yang Jerat Amir Syahbana Dilanjutkan

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |18:11 WIB
Eksepsi Ditolak, Kasus Timah yang Jerat Amir Syahbana Dilanjutkan
Sidang terdakwa Amir Syahbana (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak nota keberatan atau eksepsi dari Terdakwa Amir Syahbana. Sehingga, proses persidangan perkara dugaan korupsi timah tersebut dilanjutkan.

Diketahui, Amir Syahbana merupakan Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam pada Dinas ESDM Bangka Belitung 2021-2023 yang terjerat dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

"Menyatakan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Amir Syahbana tidak dapat diterima. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Amir Syahbana," kata Majelis Hakim di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/8/2024). 

Dalam eksepsinya, kubu Amir Syahbana menyoroti soal rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan penambang. Akan hal itu, Majelis Hakim menyatakan, Amir Syahbana wajib mengawasi agar penambangan oleh perusahaan yang memiliki RKAB tidak melebihi kuota yang ditentukan. 

"Sehingga hasil penambangan sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam RKAB dan RKAB tidak boleh untuk kegiatan yang lain seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum," ujarnya. 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang dakwaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179773/sandra_dewi-8g0f_large.jpg
Sandra Dewi Mendadak Cabut Gugatan Keberatan Perampasan 88 Tas Mewah dan Deposito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179427/sandra_dewi-GOC1_large.jpg
Sandra Dewi Keberatan Asetnya Disita Kejagung, LAPI: Relakan Saja, Nanti Jadi Bumerang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179251/kejagung-glP4_large.jpg
Terkuak! Sandra Dewi Buka Rekening Atas Nama Asisten untuk Menampung Uang dari Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178992/sandra-8SdR_large.jpg
Kejagung: Ada yang Aneh Soal Akta Pisah Harta Sandra Dewi-Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178980/sandra_dewi-ID7d_large.jpg
Terungkap Alasan Penyidik Kejagung Menyita Barang Milik Sandra Dewi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160487/palu_hakim-2m0c_large.jpg
Korupsi Timah, Fandy Lingga Dituntut 5 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement