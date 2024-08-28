Beredar Undangan Terbuka Anies Daftar ke KPU Besok, Ini Kata Waketum PKB

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid merespons beredarnya undangan terbuka 'Anies Menata Jakarta'. Undangan yang mencatut logo sejumlah partai itu menyebutkan Anies Baswedan mendaftar ke KPU Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (29/8) besok.

Adapun logo yang dicatut adalah PKB, Partai Ummat, Partai Buruh, dan Partai Hanura. Jazilul menegaskan bahwa informasi itu hoaks atau disinformasi.

"Informasi hoaks," kata Jazilul saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (28/8/2024).

Sementara itu, Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra menyebutkan bahwa sejauh ini tidak ada agenda tersebut.

"Sejauh ini enggak ada agenda itu sih," ucap Angga.