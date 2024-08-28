Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Koalisi 13 Partai Usung Pasangan Wahyu-Ali di Pilkada Kota Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |19:45 WIB
Koalisi 13 Partai Usung Pasangan Wahyu-Ali di Pilkada Kota Malang
Pasangan Calon Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan dan Wakil Wali Kota Ali Muthohirin saat mendaftar di Pilkada Kota Malang. (Foto:Okezone/Avarista)
A
A
A

 KOTA MALANG - Mantan Pejabat (Pj) Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah ke KPU. Wahyu berpasangan dengan aktivis muda Ali Muthohirin yang mendapat  sokongan 13 partai politik (parpol).

Wahyu dan Ali datang mendaftarkan diri dengan pakaian berwarna biru muda, pada Rabu siang (28/8/2024). Ali bahkan mengenakan pakaian kemeja dengan tulisan Prabowo-Gibran di saku depan kirinya.  

Wahyu mengaku, senang dengan dukungan belasan parpol yang mengusungnya bersama Ali. Dari 13  parpol pendukung hanya PPP yang pengurusnya tidak bisa hadir karena sedang umrah ke Arab Saudi. Namun sebagai bagian verifikasi, PPP sudah dihubungi secara langsung terkait dukungan yang diberikan.

"Semua parpol pendukung mengantar kami mendaftar ke KPU untuk Pilkada Kota Malang 2024. Tadi sudah diterima dokumennya dan sudah dicek semua parpol pendukung," ucap Wahyu Hidayat, usai pendaftaran.

Terkait alasan berpasangan dengan Ali, mantan Sekda Kabupaten Malang ini sebagai sosok muda dan bisa diajak bekerja. Hal ini juga jadi wujud keberpihakannya dengan kaum milineal. Jadi, bisa seperti pasangan kolonial-milineal

