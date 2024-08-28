Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Minta Permukiman Korban Banjir Bandang Ternate Direlokasi

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |23:15 WIB
DPR Minta Permukiman Korban Banjir Bandang Ternate Direlokasi
Anggota DPR RI Irine Yusiana Roba Putri saat meninjau lokasi banjir bandang di Ternate (Foto: Ist/Dok)
JAKARTA - Banjir bandang melanda permukiman warga di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara. Belasan orang tewas akibat bencana tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri meminta pemerintah merelokasi permukiman warga dari wilayah lokasi banjir. Di sisi lain, pihaknya turut menyampaikan dukacita mendalam kepada para korban .

"Dukacita mendalam dan keprihatinan kami ucapkan atas bencana alam di Ternate, khususnya bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan,” kata Irine dalam keterangannya, Rabu (28/8/2024). 

BNPB diketahui telah mengerahkan 10 alat berat atau ekskavator untuk mencari korban hilang sekaligus membersihkan material yang terbawa banjir. Pihaknya pun meminta agar proses pencarian korban terus dilakukan secara maksimal. 

"Pencarian korban dan perbaikan akses perlu dilakukan dengan cepat. Semoga semua dapat diatasi dengan baik," ujarnya.

Irine mengaku telah menggelar rapat dengan pemerintah daerah setempat untuk mengetahui data korban dan kebutuhan logistik yang diperlukan, pada Selasa 27 Agustus 2024. Ia kemudian meninjau lokasi banjir bandang bersama Balai Wilayah Sungai (BWS), pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Pemda.

“Pak Wali akan mengkoordinasi supaya gerak kita cepat agar masyarakat dapat dibantu dengan segera. Pada prinsipnya tujuan kita bersama di sini adalah membantu masyarakat,” katanya.

 

