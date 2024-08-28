Pramono Anung-Rano Karno dan Ridwan Kamil-Suswono Daftar Jadi Cagub-Cawagub Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno akan mendaftar ke KPUD DKI Jakarta pada hari ini, Rabu (28/8/2024)

Pramono-Rano Karno akan mendaftar pada pukul 11.00 WIB. "Pak Pram besok mendaftar jam 11 di KPU sama Rano Karno," kata Bendum PDIP Olly Dondokambey, Selasa 27 Agustus 2024.

Soal waktu pendaftaran tersebut, Olly menyampaikan bahwa itu merujuk kesiapan yang disampaikan Pramono sebagai Cagub Jakarta. "Tadi Pak Pram telepon saya, 'Pak Olly saya daftar jam 11'," tuturnya menirukan isi perbincangannya tersebut.

Sementara itu, Cagub Ridwan Kamil dan Cawagub Suswono akan daftar Pilgub Jakarta usai bakda sholat zuhur hari ini.

Hal itu disampaikan Kang Emil saat menerima dukungan dari Partai Glora. Prosesi penyerahan dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPN Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah di Media Center Partai Gelora, Jakarta Selatan, Selasa 27 Agustus 2024.

"Alhamdulillah hari ini kita sudah menyatakan dukungan kita secara resmi kepada Bang Emil dan Mas Suswono," ujar Anis Matta saat memberikan surat B1-KWK kepada RK.