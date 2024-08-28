Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Daftar Pilgub Jakarta, RK-Suswono Akan Konvoi Bak Pengantin ke KPUD Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |05:57 WIB
Daftar Pilgub Jakarta, RK-Suswono Akan Konvoi Bak Pengantin ke KPUD Jakarta
Ridwan Kamil (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakatta, Ridwan Kamil (RK) - Suswono akan mendaftar menjadi peserta Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu hari ini, (28/8/2024). Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi.

"Tanggal 28 Agustus mendaftar. Dan sudah disampaikan oleh Bang Emil," ujarnya saat dihubungi.

Dari informasi yang diperoleh, titik kumpul RK-Suswono di Hotel Max One. Dari sana, mereka bakal konvoi ke KPUD Jakarta pada sekitar pukul 13.30 WIB.

Dalam konvoi ke KPUD Jakarta, RK sebelumnya mengatakan, dirinya bersama Suswono akan diiring bak pengantin oleh masyarakat dan komunitas. 

"H-1 besok disampaikan seluruh partai akan mengiringi-iringi kita bakda Zuhur besok di KPUD. Pasangan masing-masing nanti diiringi oleh masyarakat komunitas dan lain-lain," kata Ridwan Kamil, Selasa (27/8/2024).

Dia mengatakan, koalisi RK-Suswono menamai diri sebagai Koalisi Persatuan. Nama koalisi itu dibuat untuk mempersatukan partai yang sebelumnya berbeda kepentingan dalam Pilpres 2024. 

 

