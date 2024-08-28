Maju Pilkada Jakarta, Pramono Anung : Saya Tidak Menduga

JAKARTA - PDIP akhirnya memberikan tiket Pilkada Jakarta kepada Pramono Anung. Sekretaris Kabinet itu rencananya akan mendaftar ke KPUD bersama pasangannya Rano Karno, pada hari ini.

Menjelang pendaftaran Pilkada Jakarta, Pramono di akun media sosialnya, memposting dirinya bersama dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Postingan dalam akun @pramonoanungw, tertulis pula caption yang menyatakan bahwa, dirinya tidak menduga maupun meminta, namun telah menjadi keputusan.

"Saya tidak menduga, tidak meminta, dan tidak pernah berharap, tetapi ketika sudah menjadi keputusan, akan berusaha dengan sungguh-sungguh, dan bekerja keras untuk menjalankan amanah," tulis Pramono Anung sebagaimana dikutip Okezone, Rabu (28/8/2024).

PDIP Beri Tiket Pilkada Jakarta ke Pramono bukan Anies Baswedan

Sebelumnya, Bendahara Umum (Bendum) DPP PDI-Perjuangan, Olly Dondokambey menyebut pasangan Pramono Anung dan Rano Karno akan mendaftar sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Pilkada Jakarta di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada hari Rabu (28/8/2024).

"Pak Pram mendaftar jam 11 di KPU sama Rano Karno," kata Olly saat hendak menaiki mobilnya ketika ditemui di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

Olly memastikan bahwa tidak akan ada pengumuman yang akan disampaikan DPP PDIP terlebih dahulu sebagaimana sebelumnya. Mereka akan langsung datang untuk mendaftar.