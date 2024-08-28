Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Posting Foto Bareng Mega Jelang Pencalonan Cagub Jakarta, Warganet: Sama Aja Lawan Kotak Kosong

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |09:01 WIB
Pramono Posting Foto Bareng Mega Jelang Pencalonan Cagub Jakarta, Warganet: Sama Aja Lawan Kotak Kosong
Pramono Anung dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PDIP mencalonkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pranomo Anung dan Rano Karno alias Si Doel di Pilgub Jakarta. Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta itu akan mendaftar ke KPUD Jakarta pada hari ini, Rabu (28/8/2024), sekira pukul 11:00 WIB.


Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Pramono Anung berjanji akan menjalani amanah usai ditunjuk untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta. 

Dalam unggahan Instagramnya, Pramono mengungkapkan perasaannya usai diberi mandat. Dia pun memamerkan momen bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam beberapa foto.

"Saya tidak menduga, tidak meminta, dan tidak pernah berharap, tetapi ketika sdh menjadi keputusan, akan berusaha dengan sungguh-sungguh, dan bekerja keras untuk menjalankan amanah," tulis Pramono Anung dikutip dari akun @pramonoanungw, Rabu (28/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
